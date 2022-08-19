8,76 млн россиян пострадали от нападения бездомных животных за последние пару лет

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти 9 миллионов россиян стали жертвами нападения бездомных животных за последние 2-3 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ Онлайн, проведенного в рамках совместного проекта с сайтом KP.RU. Накануне Дня бездомных животных, который отмечается 20 августа, мы решили узнать, как часто россияне встречают бродячих животных и сталкиваются с их агрессией.

Так, 90% заявили, что в местах их проживания водятся бездомные животные, а почти 40% добавили, что слышали или сталкивались сами с нападением бродячих псов. Из них 33% рассказали, что только слышали о нападениях, а 6% россиян (при населении страны в 146 млн это целых 8,76 млн!) заявили, что они сами или члены их семьи стали жертвами агрессии бродячих животных за последние 2-3 года.

И только 10% опрошенных сообщили, что в месте их проживания бездомных животные нет.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен 11 августа 2022 г по инициативе сайта KP.RU. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.