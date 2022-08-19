Россияне признались, что не знают, куда обращаться, когда видят бездомное животное

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Большинство россиян (72%) признались, что не знают, куда следует обращаться, когда встречают бездомных животных. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ Онлайн, проведенный в рамках совместного проекта с сайтом KP.RU. Накануне Дня бездомных животных, который отмечается 20 августа, мы решили спросить, знают ли россияне как помочь бездомным животным и обращаются ли в питомники, к зоозащитникам и в организации по отлову.

Как оказалось, куда следует сообщать о найденном бродячем животном, знают только 21% россиян. При этом 13% своими знаниями пренебрегают и никогда не помогают отлову, не сообщают о найденных животных в спецучреждения. Активно участвуют в решении проблемы бродячих собак и бездомных кошек только 8%, они сообщили, что добросовестно звонят в организации, помогающих бездомны животным.

7% опрошенных добавили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен 11 августа 2022 г по инициативе сайта KP.RU. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.