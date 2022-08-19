Две трети россиян считают, что всех бездомных животных нужно отправить в приюты

Участники опроса предложили свои способы борьбы с проблемой бездомных животных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

66% россиян предлагают разместить в питомниках и приютах всех бездомных животных и решить таким способом проблему бродячих собак и кошек. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ Онлайн, проведенного в рамках совместного проекта с сайтом KP.RU. В преддверии Дня бездомных животных, который приходится на 20 августа, мы решили спросить россиян, как, по их мнению, можно справиться с проблемой бродячих животных. У респондентов была возможность выбрать до двух вариантов ответа.

В результате, идея разместить всех бездомных в питомниках или пристроить неравнодушным хозяевам оказалась самой популярной. Однако россияне не учли, что содержать такое количество животных питомникам просто не по карману, а новые хозяева с куда большим удовольствием берут маленьких котят и щенков, чем взрослых, озлобленных и невоспитанных животных.

Еще 41% россиян назвали эффективной систему, действующую сейчас – отлавливать животных, стерилизовать, чипировать и выпускать обратно, чтобы в будущем они не оставляли потомства. И тогда, по мнению опрошенных, проблема сама решится со временем.

Однако 17% респондентов заявили, что бродячие животные, особенно собаки, крайне агрессивны, брать их домой небезопасно, а оставлять на улице – еще хуже, поэтому опрошенные предлагают бороться с животными кардинальным путем – уничтожать их. 13% полагают, что это необходимо делать в специальных учреждениях, а еще 4% думают, что псов можно усыплять прямо на улицах.

4% заявили, что ничего делать не нужно, так как бродячие животные были и будут всегда. 3% выбрали вариант «другое», а еще 3% затруднились с ответом.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен 11 августа 2022 г по инициативе сайта KP.RU. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.