Путин указал главе ОСК Рахманова на «вредные для интересов Родины» убыточные контракты

Путин указал на недопустимость оправдания нарушений финансовой дисциплины "интересами Родины". Фото: REUTERS

Нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. Об этом напомнил в четверг 18 августа президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития судостроительной промышленности, которое глава государства провел в режиме видеоконференции. Стенограмма совещания опубликована на официальном сайте Кремля, она доступна здесь.

В ходе совещания президент задал вопрос о большом количестве убыточных контрактов, заключенных Объединенной судостроительной корпорацией, директору ОСК Алексею Рахманову.

Рахманов объяснил такое положение дел тем, что корпорация ставит в приоритет интересы заказчика и делает все, чтобы достроить суда, а потом разбирается с деньгами.

«Мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», - сказал Рахманов.

«Нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины», - ответил на это Путин.

Также Путин в ходе совещания по судостроению в четверг, 18 августа, заявил о необходимости развивать в России собственные компетенции в сфере судостроения.