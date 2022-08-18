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Политика18 августа 2022 19:49

Путин указал главе ОСК Рахманова на «вредные для интересов Родины» убыточные контракты

Президент России заявил, что нарушение финансовой дисциплины не может быть оправдано «интересами Родины»
Мария ПАВЛОВА
Путин указал на недопустимость оправдания нарушений финансовой дисциплины "интересами Родины".

Путин указал на недопустимость оправдания нарушений финансовой дисциплины "интересами Родины".

Фото: REUTERS

Нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины. Об этом напомнил в четверг 18 августа президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития судостроительной промышленности, которое глава государства провел в режиме видеоконференции. Стенограмма совещания опубликована на официальном сайте Кремля, она доступна здесь.

В ходе совещания президент задал вопрос о большом количестве убыточных контрактов, заключенных Объединенной судостроительной корпорацией, директору ОСК Алексею Рахманову.

Рахманов объяснил такое положение дел тем, что корпорация ставит в приоритет интересы заказчика и делает все, чтобы достроить суда, а потом разбирается с деньгами.

«Мне всегда казалось, что сначала Родина, а потом уже наши финансы», - сказал Рахманов.

«Нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам Родины», - ответил на это Путин.

Также Путин в ходе совещания по судостроению в четверг, 18 августа, заявил о необходимости развивать в России собственные компетенции в сфере судостроения.