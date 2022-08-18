Раскрыта цель визита Эрдогана во Львов Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своим визитом на Украину намерен усилить позиции Анкары в Незалежной. Об этом сообщает издание The Independent.

В публикации отмечается, что Запад нервничает из-за попыток турецкой стороны наладить отношения с Россией, однако не исключено, что Киев может оценить роль Эрдогана как переговорщика.

- Он позиционирует себя как регионального госдеятеля, способного разговаривать с мировыми лидерами. Он находится в уникальном положении - географически, дипломатически и стратегически ... Эрдоган играет роль, которую ... не может сыграть даже генсек ООН, - отмечает в статье киевский эксперт Михаил Боцюркив.

Напомним, 18 августа турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вылетел во Львов, где у него запланирована трехсторонняя встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Украины Владимиром Зеленским. телеканал A Haber показал кадры, как политик прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре и вошел в самолет для вылета во Львов.