Путин планирует очно посетить саммит G20 на Бали Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют очно участвовать в саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое цитирует слова президента Индонезии Джоко Видодо.

- Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет, - приводит агентство слова Видодо.

Напомним, в конце июля помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите "Большой двадцатки", который пройдет на индонезийском острове Бали в период с 15 по 16 ноября этого года.

Кстати, накануне советник главы офиса главы Украины Михаил Подоляк сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский может приехать на саммит G20, если там будет присутствовать российский президент Владимир Путин.