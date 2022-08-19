Стали известны сценарии вмешательства США в конфликт на Украине

Профессор Миршмайер предупредил о риске вмешательства США при победе России на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация вокруг российской спецоперации на Украине может обернуться вмешательством в конфликт американской стороны. Об этом в статье для журнала Foreign Affairs.предупредил профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

В публикации специалист описывает несколько возможных вариантов сценария такого вмешательства. По его мнению, если ситуация не разрешится в течение года, то официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине.

Также автор допускает следующий вариант развития событий: если российские силы достигнут крупной победы на Украине, то Штаты могут изменить ситуацию, в частности, не исключено, что они решатся участвовать в боевых действиях.

Еще один сценарий по мнению профессора Миршаймера, возможного вмешательства США в конфликт подразумевает намеренную эскалацию, при которой Вашингтон против своей воли втягивается в конфликт неожиданным событием, разворачивающимся по восходящей спирали.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.