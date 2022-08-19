Эрдоган заявил, что Турция не собирается свергать сирийского президента Асада

Реджеп Эрдоган дал понять, что Турция не намерена заниматься сменой власти в Сирии Фото: REUTERS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не ставит целью свержение со своей должности сирийского лидера Башара Асада.

Как пишет ТАСС, по словам Эрдогана, Турция не собирается менять политический режим в Сирии в ходе военной операции на территории страны.

Эрдоган отметил, что у Турции также сейчас нет никаких притязаний на территорию Сирии, Анкара полностью поддерживает территориальную целостность страны. Однако, как подчеркнул Эрдоган, военная операция в Сирии отменена Турцией не будет.

Ранее Эрдоган публично анонсировал начала турецкой военной операции на территории Сирии. По его словам, проведение подобной операции необходимо ради борьбы с терроризмом на территории арабской республики. Эрдоган при этом отметил, что никакой точно даты данной операции в настоящее время не определено, она может начаться "внезапно".