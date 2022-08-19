Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области

Андрей Алексеенко на новой должности будет обеспечивать работу органов власти в освобожденной части Харьковщины Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Бывший глава Краснодара Андрей Алексеенко назначен руководителем совета министров Харьковской области. Он будет руководить правительством на освобожденной российскими военными в ходе спецоперации части региона.

Решение о назначении Алексеенко принял руководитель временной военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Экс-мэр Краснодара, покинувший пост градоначальника 18 августа 2022 года, также назначен замруководителя харьковской ВГА, уточняет ТАСС. К работе на новых должностях Алексеенко приступил с 19 августа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что в будущем российские чиновники могут возглавить освобожденные регионы Украины. По его словам, возможность назначения тех или иных чиновников из РФ на высокие должности в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР зависит от желания жителей и руководителей этих республик и областей.