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Политика19 августа 2022 10:27

Экс-мэр Краснодара возглавил совет министров Харьковской области

Бывший глава столицы Краснодарского края будет руководить кабмином освобожденной части Харьковской области
Александр КИСЛОВ
Андрей Алексеенко на новой должности будет обеспечивать работу органов власти в освобожденной части Харьковщины

Андрей Алексеенко на новой должности будет обеспечивать работу органов власти в освобожденной части Харьковщины

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Бывший глава Краснодара Андрей Алексеенко назначен руководителем совета министров Харьковской области. Он будет руководить правительством на освобожденной российскими военными в ходе спецоперации части региона.

Решение о назначении Алексеенко принял руководитель временной военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Экс-мэр Краснодара, покинувший пост градоначальника 18 августа 2022 года, также назначен замруководителя харьковской ВГА, уточняет ТАСС. К работе на новых должностях Алексеенко приступил с 19 августа.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что в будущем российские чиновники могут возглавить освобожденные регионы Украины. По его словам, возможность назначения тех или иных чиновников из РФ на высокие должности в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, а также в ДНР и ЛНР зависит от желания жителей и руководителей этих республик и областей.