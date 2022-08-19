ВКС России уничтожили свыше 50 националистов "Азова"* и "Айдара" в ДНР

Игорь Конашенков Фото: Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточными уничтожили более 50 националистов "Азова"* и "Айдара" и 12 единиц военной техники в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 19 августа 2022 года.

"Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений националистических формирований "Азов"* в районе Николаевка и "Айдар" в районе Соледар ДНР. Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники", - уточнил Конашенков.

Напомним, днем ранее официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что в результате применения оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Авдеевки, 37-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ полностью утратил боеспособность. Потери личного состава превысили 60 процентов.

Как ранее писал сайт KP.RU, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что штаб продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

* Запрещенная в России террористическая организация