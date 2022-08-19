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Политика19 августа 2022 13:11

Bloomberg: Трасс пообещала "вызвать на разговор" Путина на саммите G20

Для этого британскому политику нужно сначала избраться на пост премьера
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Лиз Трасс

Лиз Трасс

Фото: REUTERS

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что не отказывается от намерения "вызвать на разговор" президента России Владимира Путина на полях саммита "Большой двадцатки" (G20), который состоится в Индонезии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Правда, для этого британскому политику нужно сначала избраться на пост премьера. Ее конкурентом за кресло главы правительства выступает бывший глава Минфина Британии Риши Сунак.

Как ранее писал сайт KP.RU, Лиз Трасс оговорилась, высказываясь о российском лидере Владимире Путине в ходе встречи с коллегами по Консервативной партии.

"Я продолжу бороться за Владимира Путина!" - сказала политик во время выступления в Эксетере.

Затем Трасс поправила себя, уточнив, что планирует бороться все-таки с президентом России, а не за него.