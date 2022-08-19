Эстония предложит Еврокомиссии восьмой пакет с расширенными санкциями против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таллин официально предложит Европейской комиссии ввести восьмой пакет санкций в отношении Москвы. Об этом в пятницу, 19 августа заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии, где утонили, что речь идет о расширенных ограничительных мерах.

«Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации», - говорится в заявлении эстонского внешнеполитического ведомства, где подчеркивается, что в предложение Таллина входит и ограничение на поездки российских граждан в Европу.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы россиянам, посчитав посещение Европы не правом человека, а «привилегией». Позже Таллин объявил о том, что прекратит пропускать в страну российских граждан с шенгенскими визами, выданными республикой. Ограничение вступило в силу с четверга, 18 августа.