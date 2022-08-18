Минобороны РФ: радиация накроет сотни километров в случае катастрофы на Запорожской АЭС

Минобороны предупредило о глобальной угрозе в случае катастрофы на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Министерство обороны России составило гипотетический сценарий катастрофы на Запорожской атомной электростанции из-за удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает RT в своем телеграм-канале.

Действия украинских войск могут привести к отказу резервных дизель-генераторов и мобильных насосов, что спровоцирует перегрев активной зоны и разрушение реакторных установок. В результате радиация накроет сотни километров.

"Такая чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе", - заключили в ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, Минобороны России сделало срочное заявление. По данным ведомства, 19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в результате которой Российская Федерация будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты планируют добиваться возвращения Украине контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и прекращения боевых действий в районе ядерных объектов.