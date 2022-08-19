В Мелитополе предотвращен теракт, готовившийся украинскими спецслужбами

Диверсанты осуществили подрыв опоры ЛЭП Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Мелитополе предотвращен теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Запорожской области.

По информации региональной администрации, диверсию готовили украинские спецслужбы.

Спецслужбы Украины организовали подрыв одной из опор линии электропередачи (ЛЭП) у Мелитополя и планировали еще один взрыв, но его удалось предотвратить, уточнили запорожские власти.

Напомним, в понедельник, 15 августа, сотрудники ФСБ предотвратили взрыв нефтепровода в Волгоградской области. Сообщалось, что мужчины пытались взорвать трубу, однако были нейтрализованы.

Представители спецслужбы заявляют, что взорвать объект намеревались сторонники радикального националиста Максима Марцинкевича, известного как "Тесак".

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что правоохранители, которые задержали злоумышленников, изъяли изготовленную ими самодельную бомбу большой мощности. Кроме того, были изъяты два травматических пистолета, которые были переделаны под стрельбу боевыми патронами.