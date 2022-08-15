ФСБ сообщила о предотвращении взрыва нефтепровода в Волгоградской области

Сотрудники ФСБ отчитались о предотвращении масштабного теракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области. Представители спецслужбы уточняют, что взорвать объект намеревались сторонники радикального националиста Максима Марцинкевича ("Тесака").

"В ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода нейтрализованы оказавшие вооруженное сопротивление два гражданина России, входившие в состав праворадикальной группировки "Реструкт", созданной видеоблогером неонацистского толка Марцинкевичем Максимом (кличка Тесак)", - отмечают в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

По данным РИА Новости, правоохранители, задержавшие злоумышленников, изъяли изготовленную ими самодельную бомбу большой мощности.

В ФСБ уточняют, что проведение террористического акта на нефтепроводе в Волгоградской области готовилось соратниками "Тесака" под полным контролем украинских спецслужб.

Ранее в Федеральной службе безопасности сообщали о задержании украинского диверсанта в Подмосковье. По информации силовиков, украинец, участвовавший в боевых действиях на Донбассе на стороне Киева, прибыл в Московскую область из Великобритании. Задержанный мужчина готовил различные атаки с использованием химических бомб.