Генсек ООН Гутерриш призвал к демилитаризации Запорожской АЭС

Антониу Гутерриш выступил с громких заявлений по ситуации с обстреливаемой Киевом Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к демилитаризации Запорожской АЭС. С соответствующим заявлением он выступил во время посещения порта Одессы.

"Действительно, если станция будет демилитаризована, как мы предлагаем, проблема будет решена. Очевидно также, что электричество с Запорожской АЭС - это украинское электричество, и она необходима, особенно зимой, украинцам, и этот принцип надо полностью уважать", цитирует Гутерриша ТАСС.

Ранее российские власти неоднократно заявляли о том, что непрекращающиеся атаки Киева на Запорожскую АЭС могут привести к серьезной катастрофе. По данным министерства обороны России, последствия возможной аварии на атомной электростанции могут быть сравнимы с последствиями ЧП на АЭС в Чернобыле и на Фукусиме.

В связи с этим российский МИД публично попросил руководство западных государств оказать воздействие на украинские власти и добиться того, чтобы боевики ВСУ и нацбатальонов как можно скорее прекратили вести обстрелы Запорожской АЭС.