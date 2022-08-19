Власти Запорожья заявили, что спецслужбы Украины организовали подрыв опоры ЛЭП в Мелитополе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что спецслужбы Украины организовали подрыв одной из опор высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Мелитополе, а вторую диверсию удалось предотвратить.

«Около 12 часов дня 17 августа полицейские Запорожской области получили сообщение о взрыве в 500 м от поста "Южный" Мелитополя. Как выяснилось, произошел подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась», - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Рогов также заявил, что на одной из трех оставшихся опор линии электропередач полицейские-кинологи обнаружили заряд взрывчатки с таймером на 12:40, отметив, что данное устройство было обезврежено.

Как передает ТАСС, Рогов также сказал о том, что украинские спецслужбы организовали подрыв одной из опор высоковольтной ЛЭП в Мелитополе для того, чтобы нарушить единую энергетическую систему всего региона, заблокировав переток электроэнергии с Запорожской атомной электростанции (АЭС).

По его словам, если бы взрыв не смогли предотвратить, в энергосистеме возникла бы аварийная ситуация, что привело бы к поломке большого количества бытовой техники у жителей региона. Члена главного совета ВГА Рогов отметил, что сохраняется риск проведения провокации в связи с визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Одессу.

Напомним, ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо о провокациях Украины в отношении Запорожской АЭС.