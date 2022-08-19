В Крыму заявили, что в небе над Евпаторией предположительно сработала система ПВО

В небе над Евпаторией на западе Крыма предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделал советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«В Евпатории, предположительно, сработала система ПВО. Крым под надежной защитой», - написал советник главы региона в своем Telegram-канале.

Ранее, в ночь на пятницу, 19 августа, на полуострове в районе Керчи и аэропорта Бельбек сработали российские системы противовоздушной обороны. По предварительным данным, были сбиты боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые были запущены со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине, заявив, что данных мер требуют обстоятельства.