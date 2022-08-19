Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды19 августа 2022 20:00

Сергей Безруков впервые высказался о покинувших Россию артистах

Актер отметил, что получал предложения поработать в других странах
Авторы (2):
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей Безруков

Сергей Безруков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Сергей Безруков впервые высказался о покинувших Россию артистах. О своем отношении он рассказал в интервью KP.RU.

«Комментировать решение коллег по цеху не мое дело. Это личное дело каждого. Я всегда чувствовал себя на своем месте и никуда уезжать не хотел», - заявил актер.

Безруков отметил, что получал предложения поработать в других странах, однако остался на родине. «Да, предложения поработать на Западе были. Но работы дома в России было так много, и она была такой интересной, что я всегда делал выбор в пользу своей страны», - сказал он.

Комментируя отъезд артистов за рубеж, Безруков назвал другим вопросом международные фестивали и гастроли, подчеркнув, что «культурные мосты между странами нельзя сжигать».

Напомним, в начале июня этого года Безруков посетил Екатеринбург и дал концерт перед участниками специальной военной операции, проходящими реабилитацию в 345-й военном клиническом госпитале Центрального военного округа (ЦВО).