Сергей Безруков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Сергей Безруков впервые высказался о покинувших Россию артистах. О своем отношении он рассказал в интервью KP.RU.

«Комментировать решение коллег по цеху не мое дело. Это личное дело каждого. Я всегда чувствовал себя на своем месте и никуда уезжать не хотел», - заявил актер.

Безруков отметил, что получал предложения поработать в других странах, однако остался на родине. «Да, предложения поработать на Западе были. Но работы дома в России было так много, и она была такой интересной, что я всегда делал выбор в пользу своей страны», - сказал он.

Комментируя отъезд артистов за рубеж, Безруков назвал другим вопросом международные фестивали и гастроли, подчеркнув, что «культурные мосты между странами нельзя сжигать».

Напомним, в начале июня этого года Безруков посетил Екатеринбург и дал концерт перед участниками специальной военной операции, проходящими реабилитацию в 345-й военном клиническом госпитале Центрального военного округа (ЦВО).