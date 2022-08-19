Елисейский дворец заявил о согласии Путина пересмотреть условия визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном допустил возможность пересмотра требований к визиту миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Данная информация появилась на сайте Елисейского дворца.

Как отмечается в сообщении, российская сторона может согласиться на допуск миссии МАГАТЭ через территорию Украины, а не России. «Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку», - говорится в заявлении, где уточняется, что российский президент также подтвердил готовность оказать содействие экспертам агентства.

Напомним, ранее состоялся телефонный разговор Путина и Макрона, в ходе которого президенты ситуацию на Запорожской АЭС. Как писал сайт KP.RU, французские власти позже анонсировали новый разговор глава России и Франции.