Власти Франции анонсировали новый разговор Путина и Макрона

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидер Франции Эммануэль Макрон проведут новый телефонный разговор в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Французские власти отмечают, что еще одна беседа должна состояться после переговоров технических групп по миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), делегация которой планирует посетить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).

Как ранее писал сайт KP.RU, Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину для обсуждения ситуации на Запорожской АЭС в пятницу, 19 августа 2022 года. Российский лидер отметил систематические обстрелы ядерного объекта со стороны Украины, которые создают угрозу возникновения масштабной катастрофы и радиоактивного заражения значительной территории.

Напомним, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ожидает, что визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться в первых числах сентября 2022 года, если не помешают "посторонние факторы".