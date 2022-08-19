В Госдуме заявили о необходимости прекратить поставки электроэнергии Эстонии Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Депутат Государственной думы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что Москве необходимо полностью прекратить поставки электроэнергии для Эстонии, указав на выраженную антироссийскую политику республики.

«Надо "вырезать" Эстонию из энергетического партнерства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Такие предложения были сделаны после заявления пресс-службы Министерства иностранных дел Эстонии о том, что Таллин официально предложит Европейской комиссии ввести восьмой пакет санкций в отношении Москвы. Как отмечалось, речь идет о расширенных ограничительных мерах, которые в том числе содержат ограничение на поездки российских граждан в Европу.

Тем временем депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что указанные решения Эстонии ударят по ее же экономике. «Возможно, (они) присоединятся к нам. В этом нет никакого сомнения», - сказал он.