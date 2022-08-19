В Севастополе сработали средства ПВО

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, по беспилотнику. Такое заявление в пятницу, 19 августа, сделал губернатор города Михаил Развожаев.

«В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная артиллерия. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, незадолго до этого советник главы регион по информационной политике Олег Крючков заявил, что в небе над Евпаторией на западе Крыма предположительно сработала система ПВО, отметив, что полуостров находится «под надежной защитой».

Ранее, в ночь на пятницу, 19 августа, в Крыму в районе Керчи и аэропорта Бельбек сработали российские системы ПВО. Как сообщалось, по предварительным данным, были сбиты боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые были запущены украинскими военными.