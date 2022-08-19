Сергей Безруков ответил шуткой на вопрос о введении против него личных санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Сергей Безруков в интервью KP.RU прокомментировал введенные в отношении него личные санкции.

«Даже очень лестно оказаться в компании с Сергеем Рахманиновым и Федором Михайловичем Достоевским, которых тоже пытались запретить. Ну а если серьезно, то это было очередной новостью в ленте новостей, не более того», - заявил артист.

Безруков рассказал, что его семья и раньше любила проводить отпуск в России, поэтому он не видит особой проблемы во введенных в отношении него ограничительные меры. Актер также отметил, что в текущем году они отдыхали на даче, а также путешествовали по Подмосковью.

«Были с женой в усадьбе «Даровое», где сохранились дубы, которые еще помнят маленького Федю Достоевского ... Наткнулись на заброшенную усадьбу царского генерала графа Фёдора Келлера в Сенницах … Летом у нашего театра было много гастролей: Сибирь, Кавказ, Урал», - рассказал он.

Актер также отметил, что скоро поедет со своим старшим сыном в Санкт-Петербург, где Безруков играет в спектакле. «Покатаемся по Неве, съездим в Кронштадт, очень хочу показать Стёпе «Аврору». Сам мечтал побегать по крейсеру в детстве, когда отец брал меня на гастроли еще в Ленинград», - добавил артист.

Как писал сайт KP.RU, Безруков также высказался о покинувших Россию артистах, сообщив, что он получал предложения поработать в других странах.