Политолог Гращенков: визит Путина на G20 позволит обсудить важные вопросы с лидерами западных стран Фото: REUTERS

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что визит на саммит G20 в ноябре в Индонезии позволит президенту России Владимиру Путину обсудить важные вопросы с лидерами западных стран.

«Формат G20 подразумевает, что это какая-то последняя площадка для диалога, на которой можно что-то обсуждать. А обсудить много что можно — от контуров будущего мира до каких-то прикладных проблем, связанных с продовольственной безопасностью, энергетической и так далее. Тем более что это расширенный формат и страна (Индонезия — прим. ред) нейтральная. Тем более там будет [председатель КНР] Си Цзиньпин, который выступает в тандеме [с Путиным]», — объяснил политолог в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, Сейчас есть определенный бойкот России в мире и это скажется на общении. Переговоры, когда все сидят за одним столом, пройдут в обычном формате.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому провести на турецкой территории встречу с Путиным. Накануне Эрдоган заявил, что сохраняет веру в то, что конфликт на Украине в конечном итоге закончится за столом переговоров, а Зеленский согласен с ним в этом вопросе, передают "Известия".

В Кремле отмечали, что встреча между президентами Путиным и Зеленским возможна только после того, как всю «домашнюю работу» проделают делегации переговорщиков, но этого пока не произошло, рассказывает RT.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.