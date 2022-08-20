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Политика19 августа 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 20 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года
София ГОНЧАРОВА
Военная спецоперация на Украине 20 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Военная спецоперация на Украине 20 августа 2022: прямая онлайн-трансляция

Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 августа 2022 года.

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), предварительно, по беспилотнику. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и заверил, что "военные делают свое дело отлично".

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном допустил возможность пересмотра требований к визиту миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. По данным Елисейского дворца, российская сторона может согласиться на допуск миссии МАГАТЭ через территорию Украины, а не России.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что новая группа захваченных в плен на территории республики группа из пяти иностранных наемников может получить высшую меру наказания в виде смертной казни. Он объяснил это тем, что статьи, по которым им предъявляются обвинения, достаточно серьезные.

В небе над Евпаторией на западе Крыма предположительно сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сообщил советник главы региона по информполитике Олег Крючков. Также он добавил, что полуостров Крым находится под надежной защитой.

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