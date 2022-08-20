Британцы жестко раскритиковали кандидата в премьеры Сунака после слов о Путине Фото: REUTERS

Пользователи Twitter из Британии раскритиковали словам кандидата в премьеры страны Риши Сунака, который выступил с предложением не допускать президента России Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20).

- Он готов сделать, чтобы получить голоса избирателей. Жалок, - пишет пользователь соцсети под ником fishyfish.

- Британские консерваторы - настоящие вредители в сфере международных отношений, - отмечает MassoudH.

Другие пользователи также добавили, что "политическая карьера Сунака скоро завершится".

Напомним, в июле 2022 года бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально объявил о своем выдвижении на пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства. В видеообращении политик заявил о своем намерении вести Великобритании «в правильном направлении», пообещав в скором времени представить свое видение будущего страны.