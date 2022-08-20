Бывший мэр Краснодара Алексеенко возглавил совет министров Харьковской области Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко назначен руководителем совета министров Харьковской области. Теперь ему предстоит руководить правительством на освобожденной российскими военными части региона.

отмечается, что решение о его назначении на этот пост принят руководитель временной военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

Кроме того, Аксененко, покинувший пост глав города 18 августа, стал еще и заместитель руководителя харьковской ВГА. К выполнению работы на своих новых должностях политик приступил с 19 августа 2022 года.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.