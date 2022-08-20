Украина лишилась одного из самых верных союзников: стало известно, что это за страна

Украина лишилась одного из самых верных союзников Фото: REUTERS

Аналитик Хорхе Гонсалес-Галларса заявил, что Украина лишилась одного из "самых верных союзников".

В статье для издания Newsweek эксперт отмечает, что от Незалежной отвернулись власти Испании. Так, испанский премьер Педро Санчес, как отмечает автор публикации, еще весной в ходе визита в Киев пообещал Украине разнообразную и масштабную военную помощь, однако на деле сотрудничество между двумя странами не выдержало проверки временем.

- Испания - аванпост НАТО, находящийся вдалеке от конфликта - овладела искусством дипломатии: щедро обещать и мало выполнять. Кому нужны враги с такими союзниками? — задается вопросом аналитик.

Напомним, в начале августа власти Испании отказались направлять Украине танки Leopard. Речь идет о десяти бронемашинах Leopard 2A4, которые должны были поступить в распоряжение ВСУ, если Киев выполнит ряд условий.