CNN: Иран отказался снять санкции с КСИР ради восстановления ядерной сделки Фото: REUTERS

Власти Ирана решили отказаться от требования вычеркнуть Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций Госдепартамента США и снять предусмотренные этим статусом санкции ради восстановления ядерной сделки. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя в американской администрации.

- Последний вариант соглашения не содержит этого требования ... Приблизиться к заключению соглашения удалось именно поэтому, - отметил источник.

Ранее сообщалось, что Тегеран не намерен конкурировать с Москвой на рынке нефти в случае заключения странами Запада СВПД с Ираном.

А незадолго до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны СВПД работают над одновременным возвращением Ирана и США к ядерной сделке. По словам министра, Франция помогает в достижении этой цели.