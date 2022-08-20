Агентство S&P повысило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с "SD" до "CCC+" Фото: REUTERS

Рейтинговое агентство S&P приняло решение о повышении долгосрочного и краткосрочного суверенных кредитных рейтингов Украины в иностранной валюте с "SD/SD" до значений "CCC+/C". Об этом сообщается на сайте организации.

В агентстве считают, что страна уже завершила реструктуризацию проблемного долга, однако, если говорить о ее способности обслуживать долг, то она все еще остается уязвимой.

Накануне сообщалось, что агентство Fitch сообщило о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с "RD" до "CC".

До этого сайт KP.RU писал, что группа кредиторов Украины смогла договориться о временной приостановке обслуживания долга Украины с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год. Отмечается, что это позволит Незалежной избежать дефолта. В июне 2022 года, как заявляли в Раде, внешний долг страны составлял 56,83 миллиарда долларов, а до конца текущего года стране предстояло выплатить 3,4 миллиарда долларов.