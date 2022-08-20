Российские войска уничтожили до 20 американских наемников в Харьковской области

Американские наемники были уничтожены ВС РФ в результате удара высокоточным оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минобороны России заявили о ликвидации бойцов украинского нацформирования "Кракен" и иностранных наемников, участвовавших в боевых действия на стороне ВСУ. Наемники и боевики Вооруженных сил Украины были ликвидированы в Харьковской области.

"В районе населенного пункта Андреевка Харьковской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по боевым позициям националистического формирования «Кракен» и подразделения иностранных наемников, уничтожено более ста боевиков, в том числе до 20-ти американских наемников", - сообщил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

Ранее в российском министерстве обороны заявляли об уничтожении под Николаевом более 80 иностранных наемников, которые прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Наемники были ликвидированы в ходе специальной военной операции на Украине ударом высокоточным оружием. Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры в результате удара по месту дислокации наемников не пострадали.