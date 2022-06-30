Российские силы уничтожили Фото: Александр КОЦ

Минобороны РФ сообщило, что ВКС России уничтожили 80 иностранных наемников под Николаевом.

- За прошедшие сутки в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаев, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы России уничтожили базу подготовки иностранных наемников на Украине, расположенную в районе города Николаев. По информации оборонного ведомства, в общей сложности, за прошедшие сутки российская авиация нанесла удары по четырем пунктам управления, базе ремонта техники ВСУ, восьми складам боеприпасов и вооружения, базе горюче-смазочных материалов, а также 32 районах сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

До этого Конашенков рассказал, что до сотни боевиков украинского нацформирования «Кракен» уничтожены артиллерийским ударом. В ведомстве уточняли, украинские силовики располагались у пункта Питомник в Харьковской области.