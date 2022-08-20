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Общество20 августа 2022 10:48

Россия ведет переговоры об использовании карты "Мир" с Китаем, Таиландом и Египтом

В МИДе РФ заявили, что перечень стран, где можно расплачиваться картой "Мир", будет расширяться
Александр КИСЛОВ
Картой "Мир" в ближайшее время, возможно, можно будет расплачиваться еще в трех крупных зарубежных странах

Картой "Мир" в ближайшее время, возможно, можно будет расплачиваться еще в трех крупных зарубежных странах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия активно обсуждает с Китаем, Таиландом и Египтом использование платежной карты "Мир", Помимо этого, переговоры на эту тему ведутся с Азербайджаном и рядом других стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По словам высокопоставленного российского дипломата, среди государств, которые проявляют интерес к платежной карте «Мир», по его словам, есть Бахрейн, Индия, Куба, Мьянма, Нигерия, Таиланд и другие.

«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт „Мир“. Ведем активную работу в этом направлении», — сообщил Панкин в интервью ТАСС.

Ранее в Ростуризме официально сообщили о том, что ведомство ведет активные переговоры о возможности приема карт "Мир" сразу с семью новыми странами, однако окончательные договоренности по этому поводу пока не достигнуты.

По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, речь идет о популярных у туристов направлениях, в том числе в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке.

Догузова отмечает, что список стран, в которых принимается оплата картой "Мир", в самое ближайшее время неизбежно будет расширяться (однако сроки внедрения оплаты покупок с помощью карт российской платежной системы в каждом конкретном случае будет отличаться).