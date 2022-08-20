Россия ведет переговоры об использовании карты "Мир" с Китаем, Таиландом и Египтом

Картой "Мир" в ближайшее время, возможно, можно будет расплачиваться еще в трех крупных зарубежных странах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россия активно обсуждает с Китаем, Таиландом и Египтом использование платежной карты "Мир", Помимо этого, переговоры на эту тему ведутся с Азербайджаном и рядом других стран, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

По словам высокопоставленного российского дипломата, среди государств, которые проявляют интерес к платежной карте «Мир», по его словам, есть Бахрейн, Индия, Куба, Мьянма, Нигерия, Таиланд и другие.

«Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт „Мир“. Ведем активную работу в этом направлении», — сообщил Панкин в интервью ТАСС.

Ранее в Ростуризме официально сообщили о том, что ведомство ведет активные переговоры о возможности приема карт "Мир" сразу с семью новыми странами, однако окончательные договоренности по этому поводу пока не достигнуты.

По словам руководителя ведомства Зарины Догузовой, речь идет о популярных у туристов направлениях, в том числе в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на Ближнем Востоке.

Догузова отмечает, что список стран, в которых принимается оплата картой "Мир", в самое ближайшее время неизбежно будет расширяться (однако сроки внедрения оплаты покупок с помощью карт российской платежной системы в каждом конкретном случае будет отличаться).