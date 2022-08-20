Американский историк Хомский считает, что США и Европа пытаются ослабить Россию с помощью Украины

Евросоюз и США ввели против России беспрецедентно жесткие санкции после начала военной спецоперации на Укриане Фото: REUTERS

США и Евросоюз "ведут немыслимую игру против России", оказывая Киеву масштабную экономическую и военную поддержку. С таким заявлением выступил известный американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский в интервью для издания El Universal.

Он полагает, что Вашингтон поставил своей истинной целью лишить Москву возможности разрешить украинский конфликт с помощью дипломатии, Хомский назвал это причиной напряженной обстановки во всем мире.

Историк напомнил, что соответствующее решение НАТО приняла во время саммита на авиабазе Рамштайн в Германии.

Хомский также полагает, что серьезную роль в американском плане по "тотальному ослаблению" России играет Брюссель, ведь именно благодаря поддержке ЕС Соединенным Штатам удается принимать решения об усилении санкций против РФ и об увеличении поставок вооружения Украине.

Ранее французские журналисты признали, что введенные западными государствами жесткие антироссийские санкции не оказались серьезного негативного влияния на экономику РФ.

По информации телеканала France2, введение санкций не смогло обрушить ни одну отрасль российской экономики и не повлияло на потребительский сектор (в магазинах России нет ни намека на дефицит продуктов, а курс рубля остается стабильным уже несколько месяцев).