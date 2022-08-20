Мэр Лондона допустил, что зимой миллионы британцев останутся без еды и отопления

Мэр Лондона Садик Хан выступил с неожиданным громким заявлением по поводу предстоящей зимы без российского газа Фото: REUTERS

Многие жители Лондона не смогут позволить себе ни еду, ни отопление предстоящей "крайне суровой зимой". Об этом заявил мэр британской столицы Садик Хан.

«Ничего подобного мы раньше не видели. Мы сталкиваемся с зимой, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к сожалению, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не может быть. Правительство должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности», — отметил лондонский градоначальник на своей странице в Twitter.

Он добавил, что настоящее время Великобритания переживает масштабный "кризис стоимости жизни". Поводом стало введение Лондоном жестких экономических антироссийских санкций после начала спецоперации РФ на Украине.

Ранее в британском Кембриджском университете предрекли невиданный по масштабам экономический кризис в Европе в случае отказа ЕС от российского газа.

Эксперты заявляют, что Запад после отказа от газа из РФ будет ждать серьезная "энергетическая расплата": европейским государствам придется в экстренном режиме искать альтернативу российскому газу, иначе влияние кризиса сразу же неизбежно ощутят на себе промышленность и обычные граждане всех стран Евросоюза.