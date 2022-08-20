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В мире20 августа 2022 20:23

Швейцарии предрекли бунты из-за нехватки электроэнергии

Глава полиции Швейцарии предупредил о рисках бунтов из-за нехватки электроэнергии
София ГОНЧАРОВА
Швейцарии предрекли бунты из-за нехватки электроэнергии

Швейцарии предрекли бунты из-за нехватки электроэнергии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гендиректор полиции Швейцарии Фреди Фесслер предупредил о рисках бунтов в стране. По его мнению, население страны может прибегнуть к мародерству в случае возникновения нехватки электроэнергии этой зимой. Его слова приводит газета Blick

- Отключение электроэнергии ... будет иметь серьезные последствия. Представьте: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Обогреватели не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что народ взбунтуется или начнет грабить, - рассказал представитель ведомства в интервью изданию.

Фесслер также добавил, что надеется, что подобного развития событий не будет, однако правительству стоит быть готовым ко всему.

- Швейцария активно готовится к угрозе дефицита электроэнергии зимой. Энергоснабжение находится в центре внимания, - отметил глава полиции.

Ранее сообщалось, что в Германии каждый второй житель боится замерзнуть зимой. Таковы результаты опроса, проведенного INSA. Граждан ФРГ пугает, что из-за сокращения поставок российского газа и инфляции в Евросоюзе они не смогут обогреть свои жилища в холодный сезон.