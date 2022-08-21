Музыкант Пётр Лундстрем: Дугин должен был ехать на взорвавшейся машине с дочерью Дарьей, но сел в другую. ФОто: Радио КП

Музыкант Пётр Лундстрем сообщил, что философ и политолог Александр Дугин должен был ехать на взорвавшейся машине с дочерью Дарьей, но сел в другой автомобиль. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Дугин должен был ехать на этой машине, но сел в другую. Глубокие соболезнования, - написал Лундстрем в посте.

Как сообщает ТАСС, знакомый погибшей Андрей Краснов уточнил, что это машина отца, а сама Даша ездит на другой машине.

Трагедия произошла в ночь на 21 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Там взорвался внедорожник Land Cruiser Prado в котором находилась Дарья. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы, точные причины и детали случившегося выясняются.

Напомним, Дарья Дугина (Платонова) была ведущей радио "Комсомольская Правда" и соведущей Сергея Мардана. Ранее правительство Великобритании внесло Дарью в санкционный список "за распространение дезинформации" об Украине.

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