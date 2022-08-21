Глава ДНР Пушилин сообщил, что военные получили две РСЗО "Чебурашка", произведенные в республике Фото: Дмитрий СТЕШИН

Бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Чебурашка", произведенные в ДНР. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин.

- Наши бойцы высоко оценили РСЗО "Чебурашка". ... это полностью наша разработка и отечественное оснащение. ... теперь на территории республики производим такое мощное оружие, - написал политик в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что " "Чебурашка" - зверь еще тот", добавив, что РСЗО способно одновременно поражать две разные цели.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.