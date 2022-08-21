Замминистра обороны Польши Скуркевич пригрозил России пятой статьей устава НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич пригрозил России ответом НАТО на размещение в Калининградской области гиперзвуковых ракет "Кинжал".

- Наши действия - в консультации с союзниками и штабом НАТО - являются и будут оставаться адекватными угрозам и действиям, предпринимаемым российской стороной, - отметил представитель военного ведомства. Его словам цитирует агентство РАР.

Скуркевич также акцентировал внимание на пятой статье устава Североатлантического альянса, которая, по его словам, и остается в силе в случае угрозы - члены военного блока будут действовать по формуле "один за всех и все за одного".

18 августа сайт KP.RU писал, что три самолета-истребителя МиГ-31И с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" были переброшены на аэродром Чкаловск, который расположен в Калининградской области. Как уточнили в Минобороны РФ, все это было сделано в рамках дополнительных мероприятий стратегического сдерживания.