Сенатор Пушков: Угрожающая Британии зима - сознательный выбор властей страны Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова мэра Лондона Садика Хана о том, что этой зимой миллионы британцев не смогут себе позволить ни отопление, ни еду.

По его мнению, прежде всего градоначальнику стоит прекратить жаловаться на зиму и предъявить претензии тем, кто привел многих британцев к подобным рискам.

- Угрожающая Британии зима - не фатальное явление природы, а сознательный выбор правящих кругов страны. Они отказались предоставить гарантии безопасности России, втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные санкции, которые, как выясняется, бьют по Европе сильнее, чем по России, - написал политик в своем Telegram-канале.