По факту гибели Дарьи Дугиной СК возбудил дело по статье "Убийство"

Дарья Дугина (Платонова). Фото: радио "Комсомольская правда"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной (Платоновой) - дочери политика и философа Александра Дугина. Дело открыто по статье "убийство, совершенное общеопасным способом". Об этом сообщает пресс-служба СК в своем телеграм-канале.

По оценке ведомства, взрывное устройство находилось внутри автомобиля, после чего Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась девушка, загорелся.

"Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте", - уточнили в СК.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи. Они осматривают место происшествия. По результатам этих мероприятий назначат экспертизы, которые определят основные версии причин трагедии.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 21 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Там взорвался внедорожник Land Cruiser Prado, в котором находилась Дарья Дугина. Автомобиль принадлежал ее отцу.

Сайт KP.RU собрал последние известные факты о гибели Дугиной. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким Дарьи Дугиной.