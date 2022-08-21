Дарья Дугина (Платонова). Фото: радио "Комсомольская правда"

Российский политик и философ Александр Дугин госпитализирован после гибели дочери Дарьи Дугиной (Платоновой) в результате взрыва автомобиля, которым она управляла. Об этом сообщил директор Института политических исследований Сергей Марков в воскресенье, 21 августа 2022 года.

"Он сейчас в больнице. Наши огромные соболезнования", - написал Марков в своем телеграм-канале.

Причина госпитализации не приводится.

Как ранее писал сайт KP.RU, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели журналистки и политолога Дарьи Дугиной (Платоновой) - дочери политика и философа Александра Дугина. Дело открыто по статье "убийство, совершенное общеопасным способом".

Дарья Дугина являлась политическим обозревателем Международного евразийского движения, которое возглавляет ее отец Александр Дугин. Некоторое время вела передачу с Сергеем Марданом на Радио "Комсомольска правда".

Редакция "Комсомольской правды" выражает соболезнования родным и близким Дарьи Дугиной.