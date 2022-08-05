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В мире5 августа 2022 5:16

В США признали невозможность экономической изоляции России

Обозреватель WP признала серьезные проблемы с изоляцией Россией
Юрий МАЙБОРОДА

Фото: Иван МАКЕЕВ

Обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих заявила, что рост импорта из РФ в Индию показывает, что попытки изолировать Россию если и не обречены на полную неудачу, то во всяком случае наткнулись на серьезную проблему.

По словам обозревателя, ярче всего это видно на примере с российскими удобрениями, которых Индия приобрела только за второй квартал текущего года рекордные 7,7 миллиона тонн. Кроме того, возрос импорт из России в Индию угля и подсолнечного масла, а сумма поставок превысила $8,3 миллиарда, что в целых три раза больше, чем за такой же период прошлого года.

Кроме того, Масих отметила, что Индия далеко не единственная страна, имеющая с Россией тесные экономические связи в сельскохозяйственной сфере. Так, по мнению обозревателя, Бразилия не в состоянии обеспечить урожай сои без закупок российских удобрений.

Ранее об изоляции РФ говорил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, заявивший, что из-за событий на Украине Россия чувствует себя «изгоем», а саммит глав МИД «Большой двадцатки» пришел к консенсусу о необходимости осудить Кремль за специальную военную операцию.

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