Шойгу сообщил, что ракету "Кинжал" трижды применяли в ходе спецоперации

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" трижды применялась во время специальной военной операции на Украине, продемонстрировав блестящие характеристики. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 21 августа 2022 года.

"Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды, - уточнил Шойгу. - И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире".

По словам Шойгу, "Кинжал" преодолевает любую существующую и перспективную противоракетную оборону, меняя траекторию в вертикальных и горизонтальных плоскостях.

Как ранее писал сайт KP.RU, командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил, что истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в военной спецоперации на Украине.

Напомним, "Кинжал" - новейшая высокоточная гиперзвуковая ракета авиабазирования. Устанавливается на боевые самолеты (такие как МиГ-31). С 1 декабря 2017 года это оружие - на опытно-боевой эксплуатации в Южном военном округе. Скорость полета - 10 Махов (10 скоростей звука). Дальность действия - более 2 тысяч километров.