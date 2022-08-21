Эдуард Бояков объяснил роль Александра Дугина в политике

Один из организаторов фестиваля "Традиция" Бояков рассказал о роли философа Дугина. Фото: Архив "КП".

Александр Дугин самый последовательный философ, способный объяснить ситуацию в мировой геополитике. Так охарактеризовал Дугина Эдуард Бояков, один из организаторов фестиваля «Традиция», с которого ехала дочь философа, журналистка и политолог Дарья Дугина.

«Это, пожалуй, самый такой последовательный философ, который способен объяснить смыслы специальной военной операции, объяснить ситуацию в мировой геополитике. Это действительно очень серьезная личность. И вот этот теракт, судя по всему, конечно, заказной, спланированный, показывает, насколько наши враги боятся именно мозгов. Они боятся именно интеллектуального объяснения, очень серьезного разговора о том, что сейчас происходит в мире и на Украине. Александр Гельевич в этом отношении выдающийся человек», - сказал Бояков в интервью Радио «Комсомольская правда».

Эдуард Бояков отметил большое значение как философа Дугина для сегодняшнего интеллектуального поля, так и его дочери.

«Даша становилась буквально звездой настоящей, она сделала за последний год невероятную совершенно карьеру. Это касается и ее медийного статуса. Ее приглашали все ведущие каналы, она была очень серьезным экспертом по французской политике, и она действительно была дочь своего отца», - сказал Бояков, добавив, что Дарья Дугина могла сыграть важную роль в отношении связей с молодежью.

Хроника гибели Дарьи Дугиной здесь на KP.RU.