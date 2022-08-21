Восстановлена хроника гибели Дарьи Дугиной: На фестивале не слышали взрыв, там продолжался концерт

Александр Дугин с дочкой Дарьей в усадьбе Захарово на ежегодном музыкально-поэтическом фестивале «Традиция» Фото: СОЦСЕТИ

Все что осталось от машины - обгоревшая груда металла на обочине. Поздним вечером в субботу на Можайском шоссе прямо в потоке взорвался внедорожник, за рулем которого находилась 29-летняя журналистка Дарья Дугина, дочь философа и политолога Александра Дугина. Молодая женщина погибла.

- Получается, она вот здесь только-только со Звенигородского шоссе на Можайку повернула и сразу взрыв, - рисует невидимые линии местный житель Сергей, стоящий со мной у красно-белых лент оцепления.

Там, в периметре, с самой ночи работают криминалисты - ищут среди частей взорвавшейся машины фрагменты самодельной бомбы. В том, что это было именно взрывное устройство, уже нет никаких сомнений. Предварительно, его мощность составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Тем временем kp.ru удалось восстановить хронику событий последнего дня Дарьи Дугиной.

ПОЯС БЕЗОПАСНОСТИ

Напомним, Дарья и Александр Дугины в тот день приехали из Москвы в усадьбу Захарово на ежегодный музыкально-поэтический фестиваль «Традиция». Людей здесь собралось много. По оценкам - более 10 тысяч. Машин было столько, что места на огромной парковке усадьбы закончились еще до открытия фестивальных площадок и автомобилисты оставляли машины прямо на обочине - стихийная стоянка растянулась на пару километров.

- Фестиваль начался в 11:00, Александра Гельевича (Дугина, - Авт.) с дочкой я в первый раз увидела около 14:00. Полагаю, они примерно в это время они и приехали, - рассказала kp.ru одна из сотрудниц усадьбы.

Известно, что Дугины прибыли вместе на машине Дарьи. О том, что девушка почти всегда выступала во время выездов на подобные мероприятия водителем отца и его помощницей, знали многие.

По словам местных работников, приходящих на территорию усадьбы гостей пропускали через металлоискатели - они были установлены у всех входов-выходов, досматривали сумки. Но этот «пояс» начинался уже после парковки...

Александра Дугина прекрасно знали гости «Традиции» (фестиваль собирает людей патриотической направленности, а Дугин в этих кругах весьма уважаемая фигура).

- Несколько раз встречали его на аллеях, на переходах между двумя сценами и площадками. Дугин все время был с дочкой, - сообщила наша собеседница.

ВЕРСИИ

Около 21:00 Дугины начали собираться домой. И, насколько теперь известно, лишь в последний момент Александр Дугин решил отправиться в Москву не в машине дочери, а со знакомым - в дороге планировали поговорить. (После трагедии появились слухи, что Дугин уезжал с «Традиции» в машине Захара Прилепина, но помощники писателя в беседе с kp.ru эту информацию опровергли, - Авт.).

Один из гостей фестиваля рассказывает, что в 21:00 на большой сцене выступала группа «Зверобой», а примерно в 21:30 (когда взорвавшуюся в двух километрах отсюда машину Дарьи тушили пожарные) - певец Джанго.

- Сегодня с утра мне многие жители деревни Захарово говорили, что слышали вечером этот взрыв, - сообщил собеседник. - А мы ничего не слышали из-за громкой музыки. На фестивале о случившемся ничего не знали, концерт продолжался...

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в следствии считают, что взрывное устройство могло быть закреплено на автомобиле Дарьи Дугиной именно на парковке фестиваля. По одной из версий, главной целью взрыва был сам Александр Дугин - за ним с дочерью в субботу могли еще с Москвы следить сразу несколько человек. Взрывное устройство, возможно, было приведено в действие удаленно даже после того, как убийцы Дарьи Дугиной увидели, что в машине она едет одна, без отца.