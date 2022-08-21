Шольц рассказал экономящим на воде немцам, что принимает душ каждый день

Шольц рассказал немцам, которых призывают мыться "по-кошачьи", что каждый день принимает душ. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что принимает душ каждый день. Вопрос о гигиене задали ему в воскресенье 21 августа во время проведения Дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера. В ходе общения Шольца с гражданами молодая женщина задала канцлеру вопрос о том, как часто он принимает душ.

«Каждый день!», - ответил Шольц.

Тем временем глава Федерального сетевого агентства Германии (BNA) Клаус Мюллер призвал граждан реже мыться для экономии энергии, назвав горячий душ семь раз в неделю «роскошью».

Газета Bild также порекомендовала немцам реже ходить в душ для избавления от «энергетической зависимости». Дерматолог Яэли Адлер в беседе с изданием также рекомендовала «оставить кожу в покое и не мыться», чтобы дать размножиться «необходимым для здоровья бактериям». Дерматолог назвала лучшим способом поддержания кожи в чистоте «классический метод умывания кошек».

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал рекомендации европейцам мыть только четыре места, чтобы его разозлить.