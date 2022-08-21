Президент Австрии госпитализирован с сотрясением мозга после несчастного случая в горах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен госпитализирован с легким сотрясением мозга в результате несчастного случая в горах.

"Он поскользнулся во время горного похода на Каунерграт, и сотрудники спецподразделения Cobra доставили его в ближайшую больницу. Федеральный президент получил ссадины и легкое сотрясение мозга и проведет ночь в больнице по совету лечащих врачей", — сообщается на странице австрийского президента в Twitter.

Александер Ван дер Беллен отменил встречи на форуме Альпбах 22 и 23 августа 2022 года.

В мае 2021 года президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявлял, что ЕС необходима общая внешняя политика и улучшенная координация в сфере обороны, чтобы в будущем претендовать на роль важного игрока в мире, а не стать "колонией" мировых держав.

Как писал сайт KP.RU, в 2016 году на президентских выборах в Австрии победил бывший лидер «зеленых» Александр Ван дер Беллен. Он уверенно опередил своего соперника Норберта Хофера из правой Австрийской партии свободы (АПС): по итогам подсчета 56% бюллетеней, независимый кандидат получил 53,4% голосов, а его оппонент - только 46,6%.