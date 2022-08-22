Боец ЧВК «Вагнер»: ВСУ превратили в укрепрайон село Покровское под Артемовском Фото: REUTERS

Боец штурмовой группы ЧВК "Вагнер" рассказал, что украинские военные превратили в укрепрайон село Покровское под Артемовском (Бахмутом). Об этом пишет РИА Новости.

"Этот дом — первый укреп, который мы брали в этом поселке. Никто не ожидал, что обычный дом будет использоваться как укрепление. Бой шел около восьми часов, несли потери украинские войска, сдаваться не хотели, но с помощью артиллерии и действий бойцов мы этот укрепрайон взяли", - приводит слова военнослужащего агентство.

Военный уточнил, что украинские силовики превратили все дома, месторасположение которых посчитали выгодными для обороны. Он отметил, что всего в населенном пункте оборону держали не менее ста хорошо вооруженных украинских силовиков.

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